«Продлевать как есть»: посол РФ в США высказался о договоре СНВ-3

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил о необходимости продления Договора о дальнейшем сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3). При этом он отметил, что соглашение необходимо оставить в первоначальном виде.

«Очень просто продлить договор, как есть. Если у США, как и у России, есть собственные озабоченности по поводу других вопросов стратегической стабильности, пора собраться и взяться за эти вопросы», - заявил Антонов во время форума «Диалог Форт-Росс».

При этом он подчеркнул, что российская сторона глубоко озабочена ситуацией, сложившейся в области стратегической стабильности. По словам Антонова, 2021 год может стать первым за 50 лет моментом, когда эта область перестанет регулироваться.

Ранее судьбу договора обсудили министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Майк Помпео. Стороны выразили готовность обсуждать вопрос и делать это в более широком формате, привлекая представителей других стран.