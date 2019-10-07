В Госдуме рассказали, зачем американцы считают танки РФ и НАТО

США решили подсчитать и сравнить количество российских танков и боевых машин государств, входящих в НАТО, чтобы увеличить расходы на военно-промышленный комплекс. Такую версию в эфире радио Sputnik озвучил заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин.

«Это, на мой взгляд, происходит из-за лоббирования военно-промышленного комплекса с целью обеспечить взносы в бюджет НАТО. Ну и конечно же, США делают это и ради собственного ВПК с целью увеличения военных расходов на данные цели», - рассказал депутат.

Швыткин также отметил, что Россия не собирается ни на кого нападать, но делает все возможное, чтобы укрепить свой оборонный потенциал. Это, по словам зампредседателя комитета Госдумы, является неким сдерживающим фактором для возможного агрессора.

Ранее американские СМИ подсчитали, что у России боевых машин почти в два раза больше, чем у стран Североатлантического альянса. Среди государств НАТО больше всего танков у Турции - 3,2 тысячи.