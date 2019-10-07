Песков прокомментировал иск о запрете использования системы распознавания лиц в Москве

Технология распознавания лиц через систему видеонаблюдения используется во многих странах и успешно зарекомендовала себя. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Это система, которая себя зарекомендовала в плане обеспечения безопасности, в плане поимки преступников, предотвращения террористических актов», - сказал Песков, отвечая на вопрос об отношении Кремля к данной системе.

При этом пресс-секретарь подчеркнул, что технология распознавания лиц сейчас широко используется в подавляющем большинстве стран мира.

Ранее газета «Ведомости» сообщила, что жительница российской столицы Алена Попова подала в Савеловский суд Москвы иск (согласно штампу принят 2 октября) с призывом признать незаконными действия московского правительства в связи с использованием технологий распознавания лиц в городской системе видеонаблюдения. По мнению истца, обработка биометрии граждан без их письменного согласия нарушает закон о персональных данных, а также право на частную жизнь (ст. 23 и 24 Конституции РФ).

Комментируя иск Поповой, Песков заявил, что данный вопрос будет решать суд.