Трамп объяснил «бесконечными войнами» решение уйти с севера Сирии

Соединенным Штатам пора вернуть американских военных домой и «выйти из нелепых и бесконечных войн». Об этом, комментируя ситуацию в Сирии, глава Белого дома написал у себя в Twitter.

«Почти три года мы находились в Сирии, но сейчас пришло время покончить с этими нелепыми и бесконечными войнами, а также вернуть наших солдат домой. Мы должны бороться там, где это приносит выгоду, и бороться только за победу», - написал Трамп.

Конфликт в Сирии - это «борьба без цели», подчеркнул президент США. По его словам, первоначальный план Вашингтона состоял в том, чтобы провести в Сирии 30 дней, однако пребывание США затянулось. Также Трамп настаивает на том, что американцы разбили боевиков запрещенного в России ИГИЛ*. Большинство террористов оказалось из Европы, которая, как отметил глава Белого дома, не захотела принимать их обратно. Президент США удивляется, почему Вашингтону приходится содержать террористов в тюрьмах за свой счет.

Американский лидер подчеркнул, что контролировать ситуацию в Сирии теперь должны стороны, вовлеченные в конфликт, - Турция, Европа, Сирия, Иран, Ирак, Россия и курдское население.

*ИГИЛ - террористическая организация, запрещена в РФ