Российские дипломаты проконтролируют вылет Юмашевой из США

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал задержание в США и допрос депутата Госдумы Инги Юмашевой неприемлемым. Он также добавил, что в Кремле глубоко озабочены сложившейся ситуацией.

В субботу, 5 октября, в аэропорту Нью-Йорка сотрудниками ФБР была задержана гражданка России и депутат Государственной думы Инга Юмашева, которая прилетела в США на международный форум.

Целый час представитель ФБР вел допрос женщины в аэропорту. После случившегося посольство РФ в США направило ноту протеста в Госдепартамент, назвав подобные действия «неприемлемыми и возмутительными». Российский МИД заявил решительный протест и счел произошедшее «очередной враждебной акцией». В Госдуме задержание и допрос Юмашевой называли «провокацией неслыханной наглости». В свою очередь, в ФБР ситуацию комментировать отказались.

Сегодня российские дипломаты проконтролируют вылет депутата ГД РФ Инги Юмашевой из США в Россию. Ее намерены сопровождать сотрудники Генконсульства в Нью-Йорке.