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Соседка оштрафованного за курение на балконе мужчины объяснила, почему она его «выдала»

Роман Захаров
15:22 07.10.2019
По словам свидетельницы инцидента, пожар произошел в квартире, где живут «приличные люди».
© Видео: ТРК Звезда © Фото: Pixabay

Соседка жителя Ставропольского края, ставшего первым оштрафованным в России за курение на балконе в собственной квартире, рассказала «Звезде» подробности инцидента. По словам женщины, которая представилась Юлией, она сама вызвала экстренные службы, когда заметила возгорание. Свидетельница происшествия также сообщила, что во время тушения огня пожарным пришлось залить водой и ее балкон.

«Залили мой балкон в целях безопасности, когда тушили пожар. Пожарных вызвала я сама. Это днем случилось. Шел дым, потом появилось пламя», - сказала Юлия.

При этом женщина отметила, что в квартире, где произошел пожар, живут приличные люди.

«Не думаю, что семья, проживающая в этой квартире, специально устроила пожар. Они приличные люди», - добавила соседка.

Ранее сообщалось, что житель Ставропольского края стал первым в России оштрафованным за курение на балконе собственной квартиры. По вине мужчины, проживающего в городе Изобильном, в многоквартирном доме вспыхнул пожар.

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