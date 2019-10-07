Беспечный ездок: ночной дрифт рядом с МКАД попал на видео
Правоохранительные органы в настоящее время проверяют поступившую информацию.
© Видео: Павшинская пойма Online, ВКонтакте © Фото: Павшинская пойма Online, ВКонтакте
В Сети опубликовано видео, на котором запечатлены несколько машин, дрифтующих на стоянке рядом с концертным залом «Крокус Сити Холл», расположенном на МКАД.
Машины с визжащими тормозами выписывают крутые виражи, проезжая на опасном расстоянии друг от друга. Видео сделано поздним вечером или ночью и опубликовано в паблике «Павшинская пойма Online» во «ВКонтакте».
Как известно, дрифт квалифицируется как опасное вождение, за которое в ПДД предусмотрен штраф. Сейчас правоохранительные органы инициировали проверку по факту публикации данных кадров.