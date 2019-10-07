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Квартирный вопрос: семья из Саратова борется с законом ради будущего больного ребенка

Наталия Майорова
01:48 07.10.2019
Переселение из аварийного дома может обернуться несчастьем для 13-летнего Ивана, страдающего от шизофрении, убеждены родители. Причиной тому - отдаленность новостройки от специализированной школы.
Квартирный вопрос: семья из Саратова борется с законом ради будущего больного ребенка
© Фото: RT, Фото из личного архива

Проживающая в Саратове семья Курдиных с ребенком-инвалидом буквально сражается за то, чтобы у 13-летнего Ивана было будущее: администрация города в любой момент может переселить Курдиных из центра на окраину. Причиной тому - аварийный дом 1850-го года постройки. RT в своем проекте «Не один на один» отмечает, что семье предлагают новую однокомнатную квартиру большей площади. Только вот здание, куда могут переселить Курдиных, расположено далеко от специализированной школы, куда ходит ребенок.

Родители Ивана убеждены, что без занятий в профильном учреждении с опытными педагогами, а также без посещения музыкальной школы, состояние мальчика может ухудшиться: он страдает от шизофрении.

«Конечно, мы рассчитывали все это решить другим способом, но нам ничего не остается, кроме как продолжать акции протеста, мы исчерпали все возможности», - рассказала мать ребенка Екатерина.

Мэрия Саратова знает о проблеме Курдиных, а глава города неоднократно встречался с семьей. Но местные власти ссылаются на законодательство и утверждают: квартиру в том же районе предоставить невозможно.

Борьба продолжается уже два года: Курдины просили помощи в различных инстанциях. В свою очередь, пресс-секретарь главы Саратова Татьяна Плющева заявила, что семье предоставлялись различные варианты переселения из аварийного дома, однако найти с ними общий язык не удалось.

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