Политолог объяснил вывод войск США с севера Сирии

Сохранение безопасности на севере Сирии не является приоритетом для Соединенных Штатов, в данный момент перед страной стоят другие задачи. Именно поэтому американские военнослужащие могут покинуть территорию на фоне объявленной Турцией военной операции, полагает ведущий эксперт аналитического управления Центра политической конъюнктуры Дмитрий Абзалов.

По его словам, вопрос сирийского урегулирования не является сейчас приоритетным для Трампа.

«Долгое время считалось, что американцы (и Трамп об этом заявлял) будут удерживать позиции, связанные с так называемыми зонами безопасности. Там будет совместное патрулирование и так далее. Но, как показала практика, на более жесткие действия Трампу будет сложно отвечать: во-первых, у него избирательная кампания, ему вообще не до Турции… он не хочет перед выборами… ввязываться в полноценные военные кампании, особенно со стороны НАТО», - пояснил Абзалов «Звезде».

Ранее о выводе американских войск с севера Сирии заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. После телефонного разговора между американским и турецким лидерами также стало известно, что Вашингтон не собирается участвовать в военной операции Анкары для создания зоны безопасности к востоку от реки Евфрат.