В Алабяно-Балтийском тоннеле произошло ДТП с участием рейсового автобуса

В Москве в Алабяно-Балтийском тоннеле, соединяющем три района столицы, загорелся рейсовый автобус. Площадь пожара составила десять квадратных метров. Движение в тоннеле перекрыто в обе стороны.

По словам очевидцев, из тоннеля идет густой черный дым, который поднимается на десятки метров.

Все подробности происшествия устанавливаются. Информация о возможных пострадавших уточняется.