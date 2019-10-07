В Алабяно-Балтийском тоннеле произошло ДТП с участием рейсового автобуса
По предварительным данным, рейсовый автобус загорелся в Алабяно-Балтийском тоннеле, соединяющем три района Москвы.
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В Москве в Алабяно-Балтийском тоннеле, соединяющем три района столицы, загорелся рейсовый автобус. Площадь пожара составила десять квадратных метров. Движение в тоннеле перекрыто в обе стороны.
По словам очевидцев, из тоннеля идет густой черный дым, который поднимается на десятки метров.
Все подробности происшествия устанавливаются. Информация о возможных пострадавших уточняется.