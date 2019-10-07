Десятки участников и горящие машины: драка на новосибирском рынке попала на видео

Около 200 человек сошлись в рукопашной в Новосибирске рядом с Хилокским рынком. Сотрудники полиции задержали 50 участников потасовки. Успокоить страсти сумел участковый, который сделал предупредительный выстрел в воздух. Окончательно разнять дерущихся смогли сотрудники местного ОМОНа, прибывшие по вызову, сообщает NGS.RU.

К этому времени торговцы успели нанести друг другу травмы и спалить дотла две дорогие иномарки. Очевидцы побоища записали его на видео и разместили кадры в социальной сети. Сейчас видеозапись изучают следователи, которые уже восстановили примерный ход событий.

Причиной жестокой драки стал конфликт двух рыночных торговцев, один из которых решился «выбить» долги за аренду склада из своего конкурента, для чего обратился за помощью вооруженных людей. Словесная перепалка и угрозы довольно быстро переросли в выяснение отношений на кулаках. Сейчас следователи устанавливают всех зачинщиков и участников бойни.