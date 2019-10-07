В Кремле напомнили Турции о территориальной целостности Сирии

Президент России Владимир Путин не обсуждал с главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом планы официальной Анкары провести военную операцию в Сирии. Тем не менее контакты по линии спецслужб двух стран поддерживаются постоянно. С таким заявлением выступил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«В Кремле надеются, что Турция будет придерживаться постулата о приверженности территориальной целостности Сирии», - заявил Песков.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что решение о турецкой операции на севере Сирии к востоку от Евфрата может быть принято в ближайшие дни. Он добавил, что целью операции будет очистка приграничной с Турцией сирийской территории от Сил самообороны сирийских курдов, создание там зоны безопасности для размещения находящихся в Турции сирийских беженцев.