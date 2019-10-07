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Ученики московской школы признались в существовании подпольного «бойцовского клуба»

Ян Брацкий
13:44 07.10.2019
Сотрудники полиции проводят по данному факту проверку, по итогам которой будет принято правовое решение.
© Видео: ТРК Звезда © Фото: МВД РФ

Подпольный бойцовский клуб в одной из московских школ раскрыли сотрудники полиции. Как оказалось, регулярные побоища между учениками пятых-шестых классов устраивали старшеклассники, которые организовали тотализатор и вели видеозаписи поединков, после чего выкладывали их в Сеть. После очередной публикации происходящим заинтересовались в правоохранительных органах.  

«В полицию поступило заявление о конфликте учеников одной из школ Западного округа Москвы. В настоящее время полицейскими проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение», - цитирует «360» заявление пресс-службы столичного главка МВД.

Существование «бойцовского клуба» для учеников школы давно не новость. По словам учащихся начальных классов, ареной для поединков служит старый овраг на берегу реки, где регулярно собираются юные гладиаторы и жаждущие зрелищ и легкого заработка.

«Я просто слышала, что школьники дерутся в овраге на реке Сетуни. Это недалеко. Дерутся они за деньги, я об этом услышала недавно», - рассказала «Звезде» одна из школьниц, с которой удалось поговорить на выходе из ученого заведения.

В настоящее время по выявленным фактам сотрудниками полиции проводится проверка. Устанавливаются возможные организаторы и участники массовых драк. После выяснения всех обстоятельств произошедшего будет принято правовое решение.

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