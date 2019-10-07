«Объект 195»: чем советский «супертанк» превосходит современных западных конкурентов

Авторитетное американское аналитическое издание National interest недавно выпустило материал о некоем российском танке, превосходящем любые аналоги бронированных боевых машин НАТО. И это не «Армата», как многие могли бы подумать. В статье упоминается танк Т-95. Но почему о нем практически никто ничего не знает?

В 1988-м по итогам изнурительной афганской войны, в которой Советский Союз потерял почти 15 тысяч человек и полторы сотни танков, наши военные задумались над созданием новой боевой машины, которая не только превосходила бы все самые мощные танки мира того времени, но и была бы очень безопасной. Действовавший на тот момент танк Т-72 был надежной и проверенной в боях боевой техникой, но он очень сильно устарел и требовал глубокой модернизации. Но началась перестройка, а за ней - разруха 90-х. Советскую оборонку фактически заставили перейти на выпуск гражданской продукции. Казалось бы, про разработку новейшего вооружения можно было забыть. Однако в начале 90-х годов в обстановке строжайшей секретности лучшие инженеры страны все же приступили к работе над российским «супертанком».

А уже через десять лет появилось чудо военно-инженерной мысли - танк под кодовым названием «Объект 195», или Т-95.

Разработчики Т-95 в корне поменяли размещение экипажа внутри корпуса бронированной машины. Они создали отдельную кабину экипажа, состоящего из трех человек, а башню сделали необитаемой и автоматической. Эту идею позже применили в танке Т-14 «Армата».

Кроме того, танковая башня Т-95 стоит выше, чем у европейских танков. Этот фактор позволял значительно расширить диапазон вертикального обстрела. Но и это еще не все. «Объект 195» оснастили гладкоствольной 152-миллиметровой пушкой 2А83.

Танк Т-95 постоянно модернизировали - вплоть до 2010 года. Со временем его оснастили самыми передовыми тепловизорным, оптическим, а также радарным прицелами. Этот танк мог поражать цели за пределами прямой видимости - координаты могли передавать беспилотные летательные аппараты и другие средства наблюдения.

Кроме 152-миллиметровой гладкоствольной пушки 2А83, Т-95 вооружили 30-миллиметровой автоматической пушкой 2А42, крупнокалиберным пулеметом «Корд», а также системой активной защиты «Штора-2».

Т-95 нельзя увидеть в войсках, на военных смотрах и парадах. Но не столько потому, что он тайна за семью печатями. Т-95 - это опытный образец. Именно Т-95 стал прототипом для претворения в жизнь новейших конструкторских решений российских танкостроителей. Именно с его разработки началось победное шествие танка Т-14 «Армата».

В чем еще «Объект 195» превосходит западных конкурентов? Какие преимущества у Т-95 перед немецким «Леопардом» и израильской «священной колесницей» «Меркава»? И действительно ли российский «супертанк» обходит по характеристикам американский «Абрамс»? Все это вы узнаете из нового выпуска программы «Скрытые угрозы». Не пропустите премьеру 7 октября в 19:40 на телеканале «Звезда».