Стали известны лауреаты Нобелевской премии по медицине

Нобелевскую премию по физиологии или медицине получили Уильям Кэлин, Питер Рэтклифф, Грегг Семенза. Об этом в понедельник объявил Нобелевский комитет. Ученые выяснили, как живые клетки реагируют на присутствие кислорода.

Во вторник будет присуждена награда в области физики, в среду - химии, в четверг - литературы. В пятницу, 11 октября, станет известен обладатель Нобелевской премии мира.

Церемония награждения лауреатов пройдет 10 декабря, в день кончины изобретателя Альфреда Нобеля. Четыре из пяти завещанных им премий обычно вручаются в Стокгольме, премия мира - в Осло.