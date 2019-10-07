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Названы российские города с самым высоким уровнем зарплаты

Наталия Майорова
01:27 07.10.2019
Самыми «зажиточными», по мнению исследователей, являются Москва и Санкт-Петербург: жители этих городов могут приобрести больше вещей на заработную плату.
Названы российские города с самым высоким уровнем зарплаты
© Фото: Konstantin Kokoshkin, Global Look Press

В российских городах размер заработной платы сильно разнится: к такому выводу пришли исследователи. Например, больше всего на свою зарплату могут купить жители столицы, а также Южно-Сахалинска и северных нефтяных городов, а вот меньше всего - жители городов на юге страны.

Эксперты рассчитали соотношение среднего заработка и стоимости стандартного потребительского набора в сотне крупнейших городов России. Перечень состоит из 112 товаров и услуг, в числе которых - еда, промтовары, а также одежда и техника.

В этом году самая высокая заработная плата в 97 тысяч рублей была зафиксирована в Москве. На втором месте – Южно-Сахалинск (90,6 тысячи рублей). Однако по уровню цен оба этих города занимают лишь шестое и седьмое места. Более высокие цены были зафиксированы в Петропавловск-Камчатском, Магадане, Нарьян-Маре, Салехарде и Якутске.  

После Южно-Сахалинска по размеру заработной платы следуют Салехард, Сургут и Ханты-Мансийск: в первом, например, средний заработок на 22% выше, чем в последнем, а разница в ценах уравнивает уровень жизни в обоих городах.

На последних строчках рейтинга расположились южные города. При этом самое низкое соотношение зарплаты и фиксированного набора наблюдается в городе Шахты в Ростовской области.

Низкая покупательная способность средних зарплат наблюдается в Черкесске и Элисте: из девяти завершающих рейтинг городов пять являются столицами северокавказских республик.

Исследователи выяснили, что «зажиточным» помимо Москвы является также Санкт-Петербург. А вот среди городов-миллиоников у 13-ти наблюдаются реальные зарплаты выше среднероссийских: в Красноярске, Уфе, Екатеринбурге и Казани. Отстающими крупнейшими городами оказались Воронеж и Волгоград, уточняет РИА Новости.

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