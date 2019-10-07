Лавров заявил о готовности Москвы исполнить обязательства по поставкам вооружений в Ирак

Российская Федерация в полном объеме выполнит взятые на себя ранее обязательства по поставкам продукции военного назначения в Ирак. С таким заявлением выступил российский министр иностранных дел Сергей Лавров в ходе официального визита в Багдад.

У главы внешнеполитического ведомства запланирован ряд встреч на высоком уровне, в том числе с руководством Ирака и Курдского автономного района в Эрбиле. Главными темами переговоров стали обмен мнениями по ключевым аспектам ближневосточной повестки дня с упором на ситуацию в Ираке и Сирии, а также зоне Персидского залива.

«У нас общее мнение в необходимости выполнять решения межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, заседание которой состоялось в апреле, а также реализовывать имеющиеся контракты по поставке в Ирак российской продукции военного назначения», - заявил Лавров.

Комментируя визит Лаврова в Ирак, посол этой страны в Москве Хайдар Мансур Хади заявил, что среди прочих вопросов стороны обсудили сотрудничество в энергетической отрасли. Для этого в составе российской делегации в Ирак прибыли представители нефтяных и газовых компаний.