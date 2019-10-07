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Киев отменил запланированный отвод сил в Донбассе

Анна Касаткина
12:59 07.10.2019
По словам главы МИД Украины Вадима Пристайко, условия перемирия были нарушены.
Киев отменил запланированный отвод сил в Донбассе
© Фото: Минобороны Украины Facebook

Отвод сил в районе Петровского и Золотого в Донбассе 7 октября не состоится по причине нарушения условий перемирия. Об этом на брифинге в Киеве заявил глава МИД Украины Вадим Пристайко.

Он напомнил, что договоренность об отводе была достигнута в Минске. Разведение, отметил Пристайко, планировали начать на седьмой день после того, как в районе установится мир.

«К сожалению, вы знаете, несколько дней назад были обстреляны и Петровское и Золотое… Поэтому нам надо ждать, пока пройдет следующий семидневный период, который должен доказать, что у сторон серьезные намерения», - заявил Пристайко.

Ранее разведение сил в районе Петровского и Золотого называлось Кремлем как одно из условий для следующей встречи «нормандской четверки». Также среди критериев значилось письменное закрепление «формулы Штайнмейера», которая предусматривает начало действия закона об автономном статусе Донбасса на временной основе в день выборов и на постоянной - после выборов.

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