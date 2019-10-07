Дождливый октябрь: в Москве за день выпало 17% месячной нормы осадков

В Москве в течение воскресенья, 6 октября, выпало 10 миллиметров осадков. Дождь и мокрый снег накрыли столицу.

Выпавший объем равен 17% от нормы, установленной для октября, которая, в свою очередь, составляет 59 миллиметров. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

Между тем, в ГИБДД призвали московских водителей начать подготовку транспортных средств к зимнему сезону: проверить техническую исправность машин и пригодность к использованию зимних покрышек.