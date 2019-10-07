ФСБ рассекретила документы о чудовищном убийстве двухсот детдомовцев во время ВОВ

Управлением ФСБ по Краснодарскому краю опубликованы документы о массовом убийстве воспитанников детского дома в Ейске, которое произошло в годы Великой Отечественной войны. Документы публикует РИА Новости.

В начале Великой Отечественной войны из Симферополя в Ейск был эвакуирован детский дом. Однако город в конце лета 1942 года был оккупирован.

Девятого октября к дому, где находились воспитанники, были подогнаны несколько грузовиков, в которые погрузили детей, после чего машины выехали к месту расправы. На вопросы воспитанников о том, куда их везут, звучали ответы: «В Краснодар на лечение», «В баню», «Грузить семечки».

Первый акт, опубликованный ФСБ и датированный 15 апреля 1943 года (Ейск был освобожден 5 февраля 1943 года - прим. ред.), касается обследования братской могилы. В нем говорится, что на телах не было обнаружено следов огнестрельных ранений и других увечий, ввиду чего следовали сделали заключение о том, что дети были похоронены заживо.

Позже в документах появляется версия о том, что дети задохнулись в кузовах грузовиков от выхлопных газов. В подкрепление этой версии эксперты приводят показания свидетельницы, которая не слышала детских криков в момент разгрузки машин.

© © предоставлено УФСБ по Краснодарскому краю Рассекреченные документы о казни воспитанников Ейского детского дома

Кроме того, в подтверждение этой версии говорит то, что одна из девочек, чей труп был обнаружен в могиле, перед смертью пыталась завязать рот и нос собственной трикотажной майкой, а ее руки были притянуты к лицу.

При этом уничтожить всех воспитанников сразу у карателей не получилось: часть детей сбежала, а часть, судя по всему, просто не поместилась в грузовики. Поэтому они вернулись 10 октября. В грузовик были помещены еще 13 мальчиков и девочек из сумевших бежать днем ранее. Из другого корпуса были вынесены 22 лежачих тяжелобольных воспитанника.

© © предоставлено УФСБ по Краснодарскому краю Рассекреченные документы о казни воспитанников Ейского детского дома

ФСБ опубликован список убитых детей. В педантично заполненной таблице упоминаются имя, дата рождения и национальность каждого ребенка.

Среди погибших были русские, грузины, армяне, татары, евреи, а у одного ребенка в графе «национальность» значилось «немец». Однако общим у всех детей была инвалидность. В этой графе напротив каждой фамилии стоят одна, две или три палочки.