Иран назвал причину задержания российской журналистки

Задержание россиянки Юлии Юзик в Тегеране связано с нарушениями в визах, а не со шпионажем. Об этом заявили в правительстве страны.

Второго октября в аэропорту Тегерана у россиянки изъяли паспорт. Позднее ее арестовали в отеле, в котором девушка остановилась.

В российском посольстве сообщили, что Юлия не поставила диппредставительство в известность о сложностях, возникших в Иране. Сегодня в МИД РФ не исключили, что россиянку могут отпустить в течение недели.