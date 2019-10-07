Иран назвал причину задержания российской журналистки
МИД России ждет освобождения журналистки Юзик на этой неделе.
© Фото: Юлия Юзик, Facebook
Задержание россиянки Юлии Юзик в Тегеране связано с нарушениями в визах, а не со шпионажем. Об этом заявили в правительстве страны.
Второго октября в аэропорту Тегерана у россиянки изъяли паспорт. Позднее ее арестовали в отеле, в котором девушка остановилась.
В российском посольстве сообщили, что Юлия не поставила диппредставительство в известность о сложностях, возникших в Иране. Сегодня в МИД РФ не исключили, что россиянку могут отпустить в течение недели.