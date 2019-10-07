Эксперт объяснил отказ США помочь Турции на севере Сирии

Соединенные Штаты рассчитывают на дальнейшее военное сотрудничество в Сирии с курдами, а не с Турцией. Именно поэтому США отказались участвовать в турецкой операции на севере САР, считает директор Института политических исследований Сергей Марков.

По его словам, Штаты сейчас делают основную ставку на так называемый Большой Курдистан. И хотя с Турцией американцы тоже готовы сотрудничать, но уже «не чрезмерно».

«[США - прим. ред.] хотят с помощью курдов "взламывать" и Сирию, и Иран. В перспективе, возможно, и против турок тоже будут. В Сирии именно курдов американцы сделали своими главными военными союзниками. Поэтому, естественно, они не хотят помочь туркам разбить курдов», - сказал Марков в разговоре со «Звездой».

Ранее сообщалось, что США отказались участвовать в сирийской военной операции Турции по созданию безопасной зоны к востоку от реки Евфрат. Американцы также выразили намерение отойти с территории после победы над местным «халифатом» ИГИЛ*.

*ИГИЛ - террористическая организация, запрещена в РФ