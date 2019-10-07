Кирилл Вышинский назначен исполнительным директором МИА «Россия сегодня»
В конце августа журналист был освобожден под личное поручительство и переправлен в Москву.
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Кирилл Вышинский назначен исполнительным директором МИА «Россия сегодня».
Главный редактор портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский провел в киевском следственном изоляторе более 400 дней. На Украине его задержали по подозрению в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса.
Восемь раз суд продлевал срок содержания Вышинского под стражей, но в конце августа он был освобожден под личное поручительство, а в начале сентября оказался в списке задержанных лиц, участвующих в обмене между Москвой и Киевом.