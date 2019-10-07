В России за курение на балконе выписан первый штраф

Житель Ставропольского края стал первым в России оштрафованным за курение на балконе собственной квартиры. По вине мужчины, проживающего в городе Изобильном, вспыхнул пожар.

По мнению МЧС России, сотрудники которого оформили взыскание, возможной причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем. Теперь курильщику предстоит раскошелиться на четыре тысячи рублей.

Изменения в действующее законодательство вступили в силу в конце сентября. Сведения об этом были опубликованы на интернет-портале правовой информации. Постановление правительства запрещает курение и использование открытого огня на балконах и лоджиях.

Как пояснили в МЧС, поправки в закон призваны ограничить не только курение на балконах, но и приготовление на них шашлыка, чем в летний период грешат многие жители крупных городов, сообщает РИА Новости.

В случае если нарушение требований пожарной безопасности приведет к возгоранию, виновник будет оштрафован на сумму от трех до пяти тысяч рублей. В случае если незатушенный окурок станет причиной пожара, в котором погнут или пострадают люди, виновному может грозить уголовное преследование.