В США представили план «сдерживания» России в Черном море

В США разработали план по противодействию российскому влиянию в Черноморском регионе. Методы «сдерживания» описаны в докладе американского правительственного аналитического центра RAND Corporation «Россия, НАТО и стратегия безопасности в Черном море».

Авторы исследования отмечают, что в последнее время РФ расширила силы в Южном военном округе и провела модернизацию флота, что «усилило рычаги ее влияния в регионе». По этой причине, уточняют они, Западу необходимо противодействовать этому влиянию и прибегнуть к мерам «сдерживания».

Так, в качестве решения проблемы эксперты предлагают развертывание систем противоракетной обороны в Румынии и Болгарии. Кроме того, по их мнению, стоит расширить учения НАТО и продолжить вкладываться в оборонный потенциал Украины и Грузии.

Ранее в Министерстве иностранных дел России заявили, что усиление присутствия НАТО в Черном море ослабляет безопасность в регионе. Министр обороны РФ Сергей Шойгу, в свою очередь, отмечал, что альянс беспрецедентно наращивает свою военную активность.