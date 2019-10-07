Украинская прокуратура начала расследование похищения Саакашвили

Украинская прокуратура завела дело по заявлению экс-президента Грузии Михаила Саакашвили. Об этом сообщила пресс-служба ведомства на странице в Facebook. Политик считает, что его похитили и незаконно переместили через государственную границу Украины в Польшу в феврале 2018 года.

«В Главную военную прокуратуру поступило заявление от бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили о похищении, и насильственных действиях в отношении Саакашвили, и незаконном его перемещении через государственную границу Украины в Польшу 18 февраля 2018 года. Согласно указанному заявлению открыто уголовное производство», - говорится в сообщении прокуратуры.

В 2013 году в Грузии против Михаила Саакашвили возбудили несколько уголовных дел. После этого он покинул страну и переехал на Украину. В 2015 году Петр Порошенко предоставил Саакашвили гражданство и назначил его губернатором Одесской области. Политик проработал в должности чуть больше года, после чего бывший украинский лидер уволил его, заявив, что тот значительно ухудшил экономические показатели региона.

После этого Порошенко лишил Саакашвили гражданства Украины. В 2018 году власти страны выслали политика в Польшу. Двадцать восьмого мая 2019 года новый президент Украины Владимир Зеленский своим указом вернул Саакашвили украинское гражданство. На следующий день бывший мэр Одесской области вернулся в страну.