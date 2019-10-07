Эрдоган заявил о начале вывода войск США с севера Сирии

Соединенные Штаты начали выводить свои войска из северных районов Сирийской Арабской Республики после телефонного разговора президента США Дональда Трампа с его турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом.

О том, что американские войска покидают приграничные районы с Турцией, турецкий лидер сказал журналистам перед вылетом в Сербию.

«Вечером, после разговора с президентом США Дональдом Трампом, начался отход американцев», - отметил Эрдоган. Трансляцию его выступления вел телеканал NTV.

Позже на сайте телекомпании появилось видео, на котором запечатлено, как американские войска выводятся из Эт-Телль-эль-Абьяда, поселения на севере Сирии.

Ранее турецкий президент заявил, что Анкара может начать военную операцию к востоку от реки Евфрат. В Белом доме сообщили, что Вашингтон не будет участвовать в операции Турции и не поддержит ее.

Эрдоган выразил разочарование по поводу того, что американская сторона уклонилась от выполнения соглашения между двумя странами.