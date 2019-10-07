В ЛНР указали позиции, с которых отказываются уходить боевики «Азова»*

Дальнейшее нагнетание напряженности на линии соприкосновения в Донбассе ни к чему не приведет, а любые попытки обострить конфликт обречены на неудачу. Так бывший официальный представитель Народной милиции ЛНР, а ныне военный эксперт Андрей Марочко прокомментировал заявление руководства запрещенной в России организации «Азов»* о категорическом отказе покидать занятые позиции.

Боевики настаивают на том, что никуда не уйдут из населенного пункта Золотое в Донбассе, даже несмотря на договоренности об отводе сил и средств, достигнутые на последних переговорах контактной группы в Минске.

Марочко напомнил, что сам населенный пункт условно разделен на несколько частей, каждая из которых подконтрольна ВСУ или ополченцам. Существуют и так называемые серые зоны, которые и заняли украинские радикалы, вопреки минским соглашениям.

«То, что рассказывают сейчас представители украинской стороны о том, что они никуда не собираются отступать, так они и не уходили никуда. Все на местах остаются. Участок этот очень опасный, он постоянно подвергается обстрелам, а то, что они заявляют сейчас, так это просто попытка набрать политические очки. Там не о чем разговаривать, им придется отойти все равно, потому что они там находятся в нарушение минских соглашений», - заявил в разговоре со «Звездой» Марочко.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил о подписании «формулы Штайнмайера». Документ, над которым совместно работали представители трехсторонней контактной группы в Минске, определяет механизм введения в действие закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей на временной основе в день выборов и на постоянной основе - после того, как будет обнародован отчет ОБСЕ о результатах выборов.

Во внешнеполитическом ведомстве России такой шаг Украины оценили позитивно. По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, соглашение поможет создать благоприятную атмосферу для реализации минских договоренностей.

*«Азов» - организация, запрещенная в РФ