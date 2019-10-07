МИД РФ рассчитывает, что задержанную в Иране россиянку скоро отпустят

Москва рассчитывает, что российская журналистка Юлия Юзик, которая была задержана в Тегеране в начале октября, скоро будет отпущена на свободу. Об этом рассказал директор второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов.

«Посол был в субботу в МИД Ирана. Завершается разбирательство, и мы рассчитываем, что скоро ее выпустят», - заявил Кабулов РИА Новости.

Он добавил, что произойти это может в течение недели. Журналистка Юлия Юзик прилетела в Иран по частному приглашению. В аэропорту Тегерана у россиянки изъяли паспорт, а после Юзик арестовали в отеле по подозрению в шпионаже.

О своем задержании Юлия сообщила матери. Ей разрешили совершить один телефонный звонок. В диппредставительстве заявили, что предпринимаются все шаги для прояснения ситуации. В МИД России также вызвали посла Ирана.