Юнармейцы Тувы поздравили Путина с днем рождения флешмобом

В Кызыле юнармейцы поздравили Владимира Путина с 67-летием. Они выстроились на набережной реки Енисейя, образовав слова «Путин», «Тува» и сердце между ними.

Акция состоялась возле скульптуры «Царская охота», в ней приняли участие более 200 юнармейцев из Кызыла и поселков Каа-Хем и Сукпак. Видеозапись оригинального поздравления разместил на своей странице в Facebook глава Тувы Шолбан Кара-оол.

На кадрах видно, как дети, одетые в юнармейскую форму, под музыку последовательно выстраиваются группы. Видеоролик, снятый с разных ракурсов, в том числе с коптера, ребята смонтировали сами.

Сегодня, 7 октября, Владимир Путин празднует свой день рождения. По словам пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова, он планирует провести его с близкими людьми. Накануне глава государства побывал в сибирской тайге, где отдыхал на природе. Компанию ему составил министр обороны РФ Сергей Шойгу.