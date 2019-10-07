Трамп рассказал о подкупе семьи Байденов

Американский лидер Дональд Трамп рассказал о том, что семья экс-вице-президента США Джо Байдена была подкуплена. Свидетельством этого президент Соединенных Штатов назвал фото, на котором запечатлены сам бывший политик, его сын и еще один человек.

«Джо сказал, что никогда не разговаривал с украинской компанией, а затем появилась фотография, где он играл в гольф с боссом компании и Хантером», - написал Трамп в своем Twitter.

Напомним, скандал вокруг фамилий Трампа и Байдена разгорелся после того, как СМИ заговорили о возможном давлении американского лидера на президента Украины Владимира Зеленского с целью ускорения расследования деятельности одной из крупных украинских компаний, в управлении которой участвовал сын Джо Байдена Хантер. После этого была опубликована стенограмма телефонного разговора глав США и Украины, а в отношении Трампа начата процедура импичмента.