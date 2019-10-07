Шойгу сопроводил Путина в прогулке по сибирской тайге

Российский президент Владимир Путин побывал в сибирской тайге, где поднялся в горы. Компанию главе государства составил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

Сегодня, 7 октября, Путин отмечает свое 67-летие. О том, как президент проведет этот день, накануне рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

В тайге глава России бывает довольно часто. Так, в августе 2018 года он провел выходные в Туве, где катался на катере по Енисею, собирал грибы и гулял в горах.