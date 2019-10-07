В Кремле рассказали о планах Путина в день рождения

Президент России Владимир Путин сегодня, 7 октября, празднует день рождения: ему исполняется 67 лет. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков рассказал о том, как глава государства проведет этот день.

По его словам, Путин проведет свой день рождения с близкими людьми. Накануне российский лидер побывал в сибирской тайге, где наслаждался осенней природой. Компанию ему составил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

В тайге глава России бывает довольно часто. Так, в августе 2018 года он провел выходные в Туве, где катался на катере по Енисею, собирал грибы и гулял в горах.

Президент РФ не раз отмечал день рождения на работе, но иногда он берет выходной, чтобы побыть в компании близких и друзей.