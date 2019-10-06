Олень влетел в окно салона красоты и выбежал через дверь: видео
Необычный инцидент зафиксировали камеры салона в Нью-Йорке, куда нагрянуло дикое животное.
© Видео: ABC News © Фото: ABC News
В салон красоты в Нью-Йорке через витрину забежал олень, напугав сотрудников и клиентов.
На видео с камер хорошо видно, что животное металось по помещению, потеряв ориентацию.
В итоге олень, разбив рогами стеклянную дверь, убежал на улицу. Один из клиентов получил небольшие травмы, сообщает ABC News.
К моменту прибытия сотрудников полиции животное скрылось. Интересно, что выбежал олень, как положено, через дверь.
На днях схожий инцидент произошел на курорте в Италии в магазине одежды: