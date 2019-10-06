Тайн больше нет: «слив» разговора Трампа и Зеленского открыл ящик Пандоры

В мировой дипломатии разглашение недавнего телефонного разговора Трампа и Зеленского вызвало эффект разорвавшейся бомбы. Впервые в истории официальные переговоры лидеров двух стран «выложили в общий чат», причем в одностороннем порядке.

Корреспондент «Звезды» Игорь Лапик попытался разобраться, какова технология подобных бесед президентов, и узнать подробности о негласных правилах телефонных переговоров на высшем уровне.

Обнародовав доверительную беседу Трампа и Зеленского, американцы, по сути, создали прецедент в мировой дипломатии. Теперь за океаном требуют предать огласке переговоры Трампа с другими мировыми лидерами, в числе которых и Владимир Путин.

И самое интересное заключается в том, что никакого закона или документа, запрещающего это, не существует. Тайна переговоров президентов держится исключительно на их честном слове и уровне доверия друг к другу.

Этот случай вызвал интерес к самой процедуре телефонных переговоров лидеров стран. Оказывается, обе стороны по умолчанию ведут аудиопротокол - запись разговора.

«Дипломатия не ведется полностью открыто никогда, начиная с древнего Египта, Греции. В дипломатии есть та часть, которая должна быть закрытой, иначе вы ставите своего визави в дурацкое положение», - прокомментировал происходящее заместитель секретаря общественной палаты РФ Сергей Орджоникидзе.

Всегда быть на связи по телефону первыми, кстати, предложили сами американцы - после Карибского кризиса. И здесь «секретность» - ключевое слово. Обсуждать сложные политические темы во всеуслышание - бессмысленно.

«Аудиопротокол - это документ высшей секретности, его никогда не предают гласности», - констатирует советник Президента РФ по политическим вопросам в 1991-1993 гг. Сергей Станкевич.

Как правило, первые лица беседуют по телефону, находясь в окружении советников и министров. Найти общий язык помогают переводчики, которые могут быть рядом или просто «висеть на линии».

Кстати, в «сливе» разговора Трампа и Зеленского пытались обвинить именно переводчика. В том, что это неправда, уверен Андрей Вавилов, опытнейший дипломат, переводивший таким глыбам, как Хрущев, Брежнев, Никсон, Индира Ганди и Гагарин.

«Обычно дипломатические переводчики - это госслужащие. Они дают подписку о неразглашении госсекретов. Как правило, они (мировые лидеры) полагаются на переводчика. Это и точность, и возможность лидерам подумать, пока переводчик переводит», - отмечает он.

По мнению Андрея Вавилова, американский Белый Дом открыл ящик Пандоры. И теперь нет гарантии, что деликатные подробности переговоров мировых лидеров не станут достоянием общественности.

«Получается, что можно это повторить. Если его (Трампа) начнут обвинять в Америке, что он продал Америку Путину, он возьмет и опубликует (переговоры). Но, правда, он, конечно, спросит разрешения у нашего руководителя», - добавил Вавилов. «Юристы говорят, что с точки зрения международного права Трамп нарушил (закон). Вообще, по процедуре, Министерство юстиции США направляет письмо в Министерство юстиции Украины и просит разрешение публиковать. Потому что переговоры носят все-таки гостайну», - указывает президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко.

В современной России был случай, когда чуть было не открыли текст телефонного разговора Владимира Путина и Жозе Мануила Баррозу. Тогда председатель Еврокомиссии сообщил всем, что российский лидер якобы грозил «взять Киев за две недели».

Кремль заявил, что слова вырваны из контекста, и готов опубликовать стенограмму переговоров. Европейцы после этого дали задний ход.

К слову, третьим лицам вряд ли удастся перехватить переговоры президента России. Спецсвязь ФСО пользуется военными спутниками, а сигнал имеет секретный шифр. Записи же переговоров хранятся за семью печатями.

Кстати, недавно, по прошествии определенного времени, американская библиотека опубликовала стенограмму телефонной беседы тогдашних президентов двух держав Бориса Ельцина и Билла Клинтона от 8 сентября 1999 года. Во время того разговора Ельцин рассказывает коллеге, почему выбрал Путина своим преемником.

Но одно дело, когда переговоры мировых лидеров публикуются по истечению срока давности. Совсем другое - когда это происходит у нас на глазах. Американская дипломатия вместе с Дональдом Трампом преподала всему миру урок: конфиденциальность переговоров - понятие относительное, и она всегда может быть принесена в жертву большой политике.