Порошенко устроил перепалку с националистом на шоу «Свобода слова»

Конфликт между экс-президентом Украины Петром Порошенко и украинским националистом Андреем Билецким произошел из-за подписания Киевом «формулы Штайнмайера» на записи передачи журналиста Савика Шустера «Свобода слова». Видео инцидента было опубликовано в YouTube.

Националист предъявил бывшему лидеру Украины, что тот первым хотел применить данную формулу и заявил, что «будет прекрасно», если Украина попрощается с Порошенко «как страна».

«Я с тобой уже попрощался. А за страну говорить не имеешь ни оснований, ни полномочий. Как-то без тебя разберусь», - ответил Порошенко Билецкому.

Напомним, что «формула Штайнмайера» была подписана Киевом 1 октября. После этого в украинской столице, а также ряде других городов страны прошли митинги противников данного решения.