«То ли снег, то ли дождь»: МЧС предупредило об ухудшении погоды в Москве

Экстренное предупреждение об ухудшении погоды в воскресенье опубликовано на сайте Главного управления МЧС по г. Москве. Синоптики прогнозируют осадки в виде дождя, переходящего в мокрый снег. На востоке области возможно выпадение мокрого снега и его налипание на деревьях и проводах. Порывистый ветер будет достигать 12-17 м/с. Главное управление МЧС России рекомендует водителям не парковать автомобили близ деревьев и слабо укрепленных конструкций, а пешеходам - обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, быть внимательными и осторожными.

Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.