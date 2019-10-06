«То ли снег, то ли дождь»: МЧС предупредило об ухудшении погоды в Москве
Синоптики прогнозируют порывистый ветер до 17 м/с и дождь с мокрым снегом.
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Экстренное предупреждение об ухудшении погоды в воскресенье опубликовано на сайте Главного управления МЧС по г. Москве.
Синоптики прогнозируют осадки в виде дождя, переходящего в мокрый снег. На востоке области возможно выпадение мокрого снега и его налипание на деревьях и проводах.
Порывистый ветер будет достигать 12-17 м/с.
Главное управление МЧС России рекомендует водителям не парковать автомобили близ деревьев и слабо укрепленных конструкций, а пешеходам - обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, быть внимательными и осторожными.