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«То ли снег, то ли дождь»: МЧС предупредило об ухудшении погоды в Москве

Ирина Егорова
08:52 06.10.2019
Синоптики прогнозируют порывистый ветер до 17 м/с и дождь с мокрым снегом.
«То ли снег, то ли дождь»: МЧС предупредило об ухудшении погоды в Москве
© Фото: Jaap Arriens, ZUMAPRESS.com, Globallookpress

Экстренное предупреждение об ухудшении погоды в воскресенье опубликовано на сайте Главного управления МЧС по г. Москве. 

Синоптики прогнозируют осадки в виде дождя, переходящего в мокрый снег. На востоке области возможно выпадение мокрого снега и его налипание на деревьях и проводах.

Порывистый ветер будет достигать 12-17 м/с.

Главное управление МЧС России рекомендует водителям не парковать автомобили близ деревьев и слабо укрепленных конструкций, а пешеходам - обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, быть внимательными и осторожными.

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