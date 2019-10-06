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«Сирийские демократические силы» пригрозили Турции «тотальной войной»

Вадим Иванов
08:46 06.10.2019
О том, что Турция может начать военную операцию к востоку от реки Евфрат, ранее заявил лидер этой страны Реджеп Тайип Эрдоган.
«Сирийские демократические силы» пригрозили Турции «тотальной войной»
© Фото: Aboud Hamam, dpa, Globallookpress

Если Турция все же начнет свою военную операцию на севере Сирии, Анкару ждет «тотальная война». Такое заявление сделал представитель «Сирийских демократических сил» (SDF) Мустафа Бали.

Как отметил Бали, SDF предпримет все необходимые шаги со своей стороны для «сохранения стабильности в регионе».

«Мы без колебаний превратим любое неспровоцированное нападение Турции в тотальную войну на всей границе, чтобы защитить себя и свой народ», - цитирует его РИА Новости.

«Сирийские демократические силы» являются арабо-курдским формированием, которое открыто поддерживается Соединенными Штатами.

О том, что Турция может начать военную операцию к востоку от реки Евфрат, ранее заявил лидер этой страны Реджеп Тайип Эрдоган, сказавший дословно: «Мы можем прийти внезапно однажды ночью».

Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар заявил, что Вооруженные силы Турции готовы к проведению операции в Сирии по обеспечению безопасности этой зоны.

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