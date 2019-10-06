Изучающие русский язык иностранцы в ужасе от слов из 34 букв
Турецкие граждане, которые занимаются изучением русского языка, испытывают трудности с пониманием и произношением длинных слов.
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Несмотря на большой поток туристов и обилие русской речи, граждане Турции до сих пор испытывают трудности в понимании некоторых слов, а те, кто серьезно занимается изучением языка, сталкиваются с проблемой произношения слов из 20 и более букв.
Среди них оказались: рентгеноэлектрокардиографический, частнопредпринимательский, субстанционализирующийся, человеконенавистничество, переосвидетельствоваться, сельскохозяйственно-машиностроительный, высокопревосходительство и достопримечательность.
«Из длинных слов русского языка последнее, состоящее из 21 буквы и двух мягких знаков слово, иностранцы, и особенно туристы, пожалуй, употребляют в повседневной жизни чаще всего», - говорится в материале издания Medya Günlüğü