В Якутии микроавтобус улетел в кювет и перевернулся: есть пострадавшие

Микроавтобус марки «Тойота Хайс» направлялся в Якутск из Благовещенска. В салоне находилось 11 человек, среди которых были граждане КНР. ДТП произошло на 930-м километре федеральной трассы «Лена» в Якутии. В результате аварии пострадало шесть человек.

«Пострадавшие получили переломы ребер, ключиц, ушибы. Их попутным транспортом доставили в Мегино-Кангаласскую центральную районную больницу в селе Майя», - сообщила пресс-служба ГИБДД Якутии изданию ЯСИА.

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Авария произошла на прямом участке дороги, шел снег. По информации ГИБДД, водитель не справился с управлением, допустил съезд автобуса в кювет и его опрокидывание. Также отметили, что стаж водителя составляет 14 лет. Он регулярно занимается перевозкой пассажиров, имеет необходимые документы, в машине установлен тахограф. В момент ДТП водитель был трезв.