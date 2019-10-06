Ученые назвали самые безопасные страны в случае апокалипсиса

Ученые-исследователи университета Отаго в Новой Зеландии изучили возможные последствия глобальной катастрофы или пандемии, учитывая существующие угрозы, как биологический терроризм или же появление бактерий, устойчивых к антибиотикам.

«Открытия в области биотехнологий могут привести к распространению искусственного патогена, который будет угрожать существованию нашего вида», - цитирует профессора университета Ника Уилсона портал ScienceAlert.

Он предполагает, что распространение эпидемии по миру будет очень стремительным и никакие национальные границы не смогут это удержать.

По данным исследования климатических условий, энергетических и природных ресурсов разных стран мира, которые имеют выход в океан, высокий уровень жизни и политическую стабильность, ученые составили список, в который вошли 20 стран, потенциально способных пережить катастрофу мирового масштаба.

При анализе сотрудники университета также опирались на численность населения, она должна была превышать 250 тысяч человек. Самыми безопасными странами оказались Австралия, Новая Зеландия и Исландия.

«Островные страны обладают свойствами, которые могут сделать их убежищами в случае катастрофической глобальной пандемии, из которых может вырасти новая цивилизация», - аргументировали ученые.

Также, эксперты отметили, что высокую вероятность выжить имеют жители Японии, Кубы, Фиджи, Ямайки и Барбадоса.