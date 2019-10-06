Депутат Юмашева не стала комментировать инцидент с допросом ФБР

Депутат Госдумы Инга Юмашева воздержалась от комментирования ситуации по поводу ее задержания и допроса сотрудниками ФБР в нью-йоркском аэропорту.

«Я проинформировала посла РФ Анатолия Антонова о произошедшей ситуации, и теперь этим занимаются наши дипломаты», - предает ее слова РИА Новости.

Подробности произошедшего она не сообщила.

Юмашева прилетела в Нью-Йорк на форум «Диалог Форт Росс». Но по прибытию в аэропорт Юмашеву задержали, отвели в отдельную комнату, забрали документы. В течение часа ФБР допрашивали депутата и в конце допроса предложили ей продолжить разговор в кафе в «неформальной обстановке».

Посольство России в США отреагировало на случившиеся, направив ноту протеста в Госдепартамент.