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Депутат Юмашева не стала комментировать инцидент с допросом ФБР

Ирина Егорова
06:57 06.10.2019
Юмашеву задержали в аэропорту Нью-Йорка и час допрашивали сотрудники ФБР.
Депутат Юмашева не стала комментировать инцидент с допросом ФБР
© Фото: inga_yumasheva Instagram

Депутат Госдумы Инга Юмашева воздержалась от комментирования ситуации по поводу ее задержания и допроса сотрудниками ФБР в нью-йоркском аэропорту.

«Я проинформировала посла РФ Анатолия Антонова о произошедшей ситуации, и теперь этим занимаются наши дипломаты», - предает ее слова РИА Новости. 

Подробности произошедшего она не сообщила.  

Юмашева прилетела в Нью-Йорк на форум «Диалог Форт Росс». Но по прибытию в аэропорт Юмашеву задержали, отвели в отдельную комнату, забрали документы. В течение часа ФБР допрашивали депутата и в конце допроса предложили ей продолжить разговор в кафе в «неформальной обстановке». 

Посольство России в США отреагировало на случившиеся, направив ноту протеста в Госдепартамент.

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