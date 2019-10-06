В МЧС рассказали, какие дома лучше всего защищены от пожаров

В МЧС рассказали, что многоэтажные дома являются наиболее защищенными от пожаров.

«С точки зрения пожарной безопасности самыми безопасными являются именно современные многоквартирные жилые дома высотой более десяти этажей», - считают специалисты МЧС.

«Многоэтажки» оборудованы специальными системами удаления дыма, противопожарными водопроводами и незадымляемыми лестничными клетками.

Единственный минус многоэтажных домов - это недостаточное количество парковочных мест, что создает затруднения при проезде крупногабаритной пожарной и спасательной техники.

В ведомстве напомнили об ответственности жителей. Необходимо уметь пользоваться современными средствами пожарной безопасности, не растаскивать пожарные рукава, не заставлять лестничные клетки своими вещами, не демонтировать дымовые извещатели.

«Требования пожарной безопасности должны неукоснительно исполняться и самими гражданами, проживающими в жилых многоквартирных домах, которые зачастую растаскивают для своих нужд пожарные рукава, не оставляя возможности для использования их по прямому назначению», - передает ТАСС со ссылкой на МЧС.

МЧС также предупреждает, что пожар может возникнуть при курении на балконе, особенно если он захламлен вещами. При возникновении пожара по этой причине житель будет привлечен к административной или уголовной ответственности, согласно новым изменениям в закон.

С 1 октября в России вступил в силу новый закон о курении. Согласно внесенным изменениям, запрещается использовать открытый огонь на балконах или лоджиях.