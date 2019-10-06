Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

В МЧС рассказали, какие дома лучше всего защищены от пожаров

Ирина Егорова
06:31 06.10.2019
В министерстве назвали самые безопасные дома с точки зрения пожарной безопасности и дали рекомендации жильцам.
В МЧС рассказали, какие дома лучше всего защищены от пожаров
© Фото: Nikolay Gyngazov Global Look Press

В МЧС рассказали, что многоэтажные дома являются наиболее защищенными от пожаров. 

«С точки зрения пожарной безопасности самыми безопасными являются именно современные многоквартирные жилые дома высотой более десяти этажей», - считают специалисты МЧС.

«Многоэтажки» оборудованы специальными системами удаления дыма, противопожарными водопроводами и незадымляемыми лестничными клетками.

Единственный минус многоэтажных домов - это недостаточное количество парковочных мест, что создает затруднения при проезде крупногабаритной пожарной и спасательной техники.

В ведомстве напомнили об ответственности жителей. Необходимо уметь пользоваться современными средствами пожарной безопасности, не растаскивать пожарные рукава, не заставлять лестничные клетки своими вещами, не демонтировать дымовые извещатели.

«Требования пожарной безопасности должны неукоснительно исполняться и самими гражданами, проживающими в жилых многоквартирных домах, которые зачастую растаскивают для своих нужд пожарные рукава, не оставляя возможности для использования их по прямому назначению», - передает ТАСС со ссылкой на МЧС.

МЧС также предупреждает, что пожар может возникнуть при курении на балконе, особенно если он захламлен вещами. При возникновении пожара по этой причине житель будет привлечен к административной или уголовной ответственности, согласно новым изменениям в закон.

С 1 октября в России вступил в силу новый закон о курении. Согласно внесенным изменениям, запрещается использовать открытый огонь на балконах или лоджиях. 

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата03.10.2019, 18:15
Путин: операция РФ в Сирии остановила проникновение в страну тысяч террористов
Дата05.10.2019, 22:36
Главная икона ВС РФ «Спас Нерукотворный» прибыла в Новосибирск
Дата06.10.2019, 02:21
Российские пловцы завоевали шесть медалей во второй день Кубка мира
Дата04.10.2019, 17:24
От танков до гиперзвуковых ракет: что представили на параде в КНР
Дата04.10.2019, 17:24
От танков до гиперзвуковых ракет: что представили на параде в КНР
Дата30.09.2019, 14:06
Бастрыкин инициировал перемещение экспозиции маршала Конева из глухой деревни в Киров
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
«Остров Матуа»
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2018»
Проверь себя: Национальное бюро кредитных историй призывает россиян следить за своей финансовой репутацией
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
06:31 В стране и мире
В МЧС рассказали, какие дома лучше всего защищены от пожаров
06:24 В стране и мире
Трамп рассказал, что «даже не хотел звонить» Зеленскому
05:57 В стране и мире
Володина пригласили посетить КНДР
05:45 В стране и мире
В Сбербанке рассказали, как вычислили виновника утечки данных
05:30 В стране и мире
National Interest назвал самые «опасные» российские бомбардировщики
События дня
События дня
Умер Марк Захаров
Взвод-2019
Центр-2019
«Дорога памяти»
Современные технологии в деле
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Мать двоих детей впала в кому в аэропорту Турции во время отпуска
Переписываться в WhatsApp стало опасно
Видео
Мобильное приложение парализовало внимание четырех котов: видео
В МЧС рассказали, как остановить агрессивную собаку
Женщина залезла в вольер ради танца: лев был в шоке
Видео
Мифы разрушены: иностранная делегация осталась в восторге от Крыма
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: info@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.