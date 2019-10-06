Трамп заявил, что «даже не хотел звонить» Зеленскому

В ходе телефонного разговора с однопартийцами президент США Дональд Трамп объяснил, что звонок своему украинскому коллеге Владимиру Зеленскому состоялся по просьбе министра энергетики США Рика Перри.

«Немногие знают это, но я даже не хотел звонить [Зеленскому]. Единственная причина, по которой я позвонил, это просьба Рика. Что-то про завод по сжижению природного газа», - процитировал Трампа источник портала Axios.

По мнению некоторых журналистов, лидер США таким образом попытался снять с себя ответственность за скандал, произошедший из-за этого разговора.

Напомним, что телефонный разговор президентов США и Украины, который стал поводом для начала процедуры импичмента Трампа, состоялся в июле 2019 года.