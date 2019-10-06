Володина пригласили посетить КНДР
Визит председателя Госдумы может состояться в 2020 году.
© Фото: State Duma Russia via Globallookpress.com
Председателя Госдумы Вячеслава Володина пригласили в Северную Корею.
Визит планируется на 2020 год, проинформировал глава группы дружбы по связям с КНДР Казбек Тайсаев.
«Я уверен, что его визит состоится в следующем году», - заявил он.
Тайсаев отметил, что приглашение уже было выслано. Володин его получил и намерен принять.
«Такой визит рассматривается и готовится», - цитирует Тайсаева РИА Новости.