В Сбербанке рассказали, как вычислили виновника утечки данных

Глава Сбербанка Герман Греф рассказал, как служба безопасности смогла определить виновника утечки данных по кредитным картам 200 клиентов.

Он отметил, что как только появилась информация об утечке, стало ясно, что это произошло из систем банка. Греф объяснил, что служба кибербезопасности делится на две части.

«Наша внутренняя служба, которая занимается обеспечением безопасности контура банка, и вторая - наше дочернее предприятие Bi.Zone, которое занимается функцией разведки в интернете и так называемого белого хакинга», - сказал Греф.

Сначала было найдено объявление с данными работников, а после сотрудник службы безопасности связался с подозреваемым, который не понимал, с кем говорит. По озвученным вопросам и ответам на них стало ясно, что это сотрудник Сбербанка, а значит, утечка - внутренняя, сообщил Греф в эфире «России 24».

Потом сотрудники службы безопасности рассматривали разные варианты утечки, и постепенно круг подозреваемых с 35 человек сузился до четырех.

«К двум часам ночи мы понимали, что это два человека, на которых больше всего падало подозрение», - завершил Греф.

Напомним, об утечке данных клиентов Сбербанка стало известно третьего октября, а уже в субботу банк сообщил о том, что виновный установлен. Им оказался 28-летний работник банка, который занимал должность руководителя сектора в одном из бизнес-подразделений.