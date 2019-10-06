National Interest назвал самые «опасные» российские бомбардировщики

Американское издание National Interest перечислило самые опасные российские бомбардировщики. В список эксперты журнала включили Ту-95, Ту-22М, Ту-160 и перспективный ПАК ДА.

Отмечается, что последняя модернизация Ту-95 позволяет увеличить срок службы авиасудна. По словам журналистов издания, самолет обладает большой полезной нагрузкой и отличным радиусом действия.

Ту-22М – является самолетом с хорошей управляемостью. Эксперты отметили скоростные возможности машины и солидную бомбовую нагрузку, а ее постоянная модернизация позволяет самолеты оставаться конкурентоспособным.

Сверхзвуковой Ту-160 американское СМИ назвали настоящим «хищником». Он является скорее платформой для оружия, а не традиционным бомбардировщиком, считают в National Interest, а регулярная модернизация позволят самолету оставаться на службе в течение многих лет.

Перспективный авиационный комплекс дальней авиации (ПАК ДА) в настоящий момент находится в стадии разработки, но имеет все шансы стать настоящим смертоносным оружием, заключается в публикации.