Врачи раскрыли опасности наращивания ресниц

Во время наращивания к одной реснице прикрепляются два-три отдельных волоска, из-за чего фолликул не справляется с дополнительным весом и может травмироваться. Об этом заявила врач-косметолог Оксана Чащина.

«Самое невинное последствие такой процедуры - выпадение и прекращение роста ресниц», - цитирует эксперта aif.ru.

Оказалось, что многие компоненты, которые используются для приклеивания ресниц, не прошли сертификацию в России, поэтому они могут провоцировать ожоги кожи ресничного края века, а также роговицы и конъюнктивы. При несвоевременной помощи травма роговицы может привести к снижению зрения.