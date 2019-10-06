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Дедушка прокатил кота на карусели и прославился в Сети: видео

Дарья Михалина
04:54 06.10.2019
Милое видео, как пенсионер катает на детской качели питомца, было опубликовано в Интернете.
© Видео: СЛИТО corp., Youtube © Фото: СЛИТО corp., YouTube

Пользователи Сети обсуждают видео, на котором запечатлено, как пожилой мужчина катает на детской карусели своего кота в Москве. 

Домашнее животное, как можно судить по кадрам, наслаждается процессом: оно сидит смирно, не боится и не пытается спрыгнуть с крутящейся качели. Ролик стал вирусным в Сети. Пользователи удивляются, как пенсионеру пришло в голову прокатить животное на карусели и для чего.

Тем не менее, как сообщает паблик Mash, катание на качелях – отнюдь не развлекательный досуг. Хозяин активно тренирует питомца по программе советских летчиков-испытателей и закаляет его боевой дух. Помимо упражнений на карусели, животное может даже лазать по турникам.  

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