Хейли отвергла возможность дружбы между США и Россией
Политик обвинила Россию в «разжигании хаоса и раздора» в других государствах, а также во «вмешательстве» в американские выборы президента США в 2016 году.
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США никогда не будут доверять России, считает бывший постпред Америки при ООН Никки Хейли. Она уверена, что этого не произойдет «ни при каких обстоятельствах».
«Россия никогда не будет нашим другом», - цитирует Хейли Newsday.
Политик обвинила Россию в «разжигании хаоса и раздора» в других государствах, а также во «вмешательстве» в американские выборы президента США в 2016 году. Однако, по ее словам, остальные страны «делают то же самое».
При этом экс-постпред выступила за продолжение контактов между Москвой и Вашингтоном.