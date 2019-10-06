Хейли отвергла возможность дружбы между США и Россией

США никогда не будут доверять России, считает бывший постпред Америки при ООН Никки Хейли. Она уверена, что этого не произойдет «ни при каких обстоятельствах».

«Россия никогда не будет нашим другом», - цитирует Хейли Newsday.

Политик обвинила Россию в «разжигании хаоса и раздора» в других государствах, а также во «вмешательстве» в американские выборы президента США в 2016 году. Однако, по ее словам, остальные страны «делают то же самое».

При этом экс-постпред выступила за продолжение контактов между Москвой и Вашингтоном.